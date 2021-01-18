МИД: у Москвы нет мыслей ни о независимости Карабаха, ни о включении его в состав России

Все вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха, должны решаться расположенными в регионе странами и в первую очередь – между Арменией и Азербайджаном, уверен глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, министр подчеркнул, то Россия будет помогать поиску такого решения, которое обеспечит мир, стабильность и безопасность.

Комментируя появившиеся в СМИ идеи о том, Нагорный Карабах якобы может быть включен в состав РФ, Сергей Лавров указал, что "у нас таких мыслей даже близко нет", передает телеканал "Россия 24". При этом глава МИД напомнил, что независимость Карабаха никем не была признана.

Конфликт в регионе начался после того, как в 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах в ходе военного противостояния Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

27 сентября 2020 года произошло новое обострение конфликта, в ходе которого Азербайджан и Армения применяли тяжелую артиллерию, бронетехнику и авиацию. Погибли более 5 тысяч человек.

Бои завершились 9 ноября, когда при посредничестве Москвы Баку и Ереван заключили соглашение о прекращении огня. Для поддержания стабильности в регион были введены российские миротворцы. Часть районов Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана.