Аспирант МГУ, поджегший офис "Единой России", сядет на 6 лет

К шести годам колонии общего режима приговорил Головинский районный суд Москвы аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова за поджог офиса партии "Единая Россия". Инцидент произошел на Онежской улице в январе 2018 года. Суд зачел ему время содержания в СИЗО из расчета день за полтора. Приговор был оглашен и двум соучастникам дела: Елена Горбань получила 4 года, а Андрей Ейкин – 2 года. Оба этих срока условные, но с испытательным сроком в 5 лет и 3 года.

Решение суда будет обжаловано, заявила адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина. Ее подзащитный вину не признает. Он считает вердикт суда политически мотивированным. Кроме того, у него не погашен срок по предыдущему приговору. Также Азат Мифтахов намерен просить об условно-досрочном освобождении после вступления приговора в силу и его этапирования в колонию, сообщает ТАСС.

Мифтахов с февраля 2019 года находится в СИЗО. В ходе судебного разбирательство выяснилось, что нападение на партийный офис обсуждалось заговорщиками в кафе "Грабли". Выявлены были и роли участников нападения, совершенного в Ховрине 31 января 2018 года. В частности, Ейкин передал Горбань молоток, которым она разбила окно, а Алексей Кобаидзе через разбитое окно закинул внутрь здания дымовую шашку и заснял это на видео. Ущерб от действий группы злоумышленников составил 48 тысяч рублей. Азат Мифтахов при этом с детской площадки руководил действиями своих знакомых – активистов незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона".

Алексей Кобаидзе позже покинул Россию. Уголовное дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса "Вандализм", а позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". Максимальное наказание по ней ‑ до семи лет лишения свободы. При вынесении приговора суд учел, что Мифтахова свидетели характеризовали как "идейного анархиста", который высказывал "неприязнь к государству и политической системе". Кроме того, он активно участвовал в страйкбольных играх и обладал навыками ножевого боя.

При задержании Мифтахов и еще один активист оказали сопротивление полицейскому. Они распылили ему в лицо перцовый газ. Подсудимым по статье 318 Уголовного кодекса были назначены штрафы в размере 45 тысяч рублей каждому. Азат Мифтахов также принес публичные извинение пострадавшему от газа из перцового баллончика полицейскому.

Что касается ущерба партийному офису, то отделение "Единой России" от гражданского иска отказалось. Это было объяснено тем, что сумма причиненного ущерба не столь значительна.