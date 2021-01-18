"Ёлка желаний": пермский школьник встретился с Дедом Морозом

Новогоднее желание школьника из Пермского края исполнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как передает телеканал "Россия 24", второклассник Никита Останин мечтал побывать в Великом Устюге и встретиться с Дедом Морозом.

Для этого мальчик поучаствовал в акции "Ёлка желаний".

В минувшие выходные мечта школьника сбылась. Причем он не только пообщался с Дедушкой Морозом в его российской резиденции, но и получил от Кравцова в подарок конструктор LEGO.

Провести акцию "Ёлка желаний" предложил президент РФ Владимир Путин. Проект помогает ребятам из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и сиротам исполнять заветные желания.