Жители Подмосковья жалуются на травмы и аварии из-за плохой уборки снега

Многие жители столичного региона жалуются на некачественную уборку снега. Некоторые улицы и дворы не чистят неделями, и это при том, что на днях были сильные снегопады. А с тех участков, где все же поработали дворники и техника, снег зачастую не вывозится. В результате пешеходы получают травмы, а автомобили попадают в аварии.

Лопатами здесь вооружились все: на улице 5-я линия в Балашихе люди с раннего утра вычищают подъезды к своим домам.

- Сейчас вот люди шли, падали. Идут, падают, ругаются матом. Что за жизнь за такая! Какое-то безобразие.

Эту улицу, по словам местных, чистят крайне редко, а когда это случается , снег просто сгребают на край дороги, перекрывая таким образом вход в частные дома, сообщает корреспондент программы "Вести-Москва".

- Взрослый сильный человек может разбить наваленный бруствер от прошедшего грейдера, а люди в пожилом возрасте – им просто заваливают калитки, и они даже выйти не могут.

- Я возмущен, почему у нас не вывозят снег. Просто делают отвал, а люди от этого страдают.

В этой части Озерной улицы люди не видели снегоуборочной техники ни разу с начала снегопадов. Улица тупиковая, здесь всего несколько частных домов.

- Нанимаем частным образом. Вон люди работают. Деньги платим каждый день.

- Сколько платите?

- 2 тысячи.

- За раз?

- Каждому.

Это Вешняковское шоссе. По обочинам дороги тоже же навалы снега. Трасса сужена, что может привести к ДТП.

"Из за того, что не прочищается дорога согласно нормативам, она сужается. Автобусы и крупногабаритные автомобили подвержены ДТП. Бывали случаи, что они зеркалами сцеплялись", – рассказывает Илья Порвин.

Во дворах многоквартиных домов тоже не пройти и не проехать. Тротуары в Балашихе не чистятся, а протаптываются. Причем, делают это не специальные коммунальные службы, а случайные прохожие. Поэтому все пешеходные дорожки становятся похожими на сельские тропинки.

На улице Солнечная снег убирают, но почему то весьма странным способом – при помощи экскаватора.

Такая ситуация не только в Балашихе. Эти кадры сняли жители ЖК "Сосновый бор" в Люберцах. С их слов двор здесь убирали последний раз в20-х числах декабря.

Снегом покрыты лестницы и переходы на железнодорожных платформах. На этой платформе в Шатуре получили травму два человек, один из них – ребенок.

А эти кадры сняты уже в Москве: водитель налетел на кучу снега, которую не успели вывести с Ленинградского проспекта.

С московских и областных дорог снег вывозится, но его действительно очень много. В январе уже выпала треть месячной нормы.

Впрочем, для кого то заснеженные дворы и тротуары в радость. Правда, с трюками нужно быть осторожнее. Из-за сильных морозов сугробы уже не такие мягкие.