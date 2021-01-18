В Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19

В городе Пазарджик, который располагается на юге Болгарии, родился ребенок с антителами к коронавирусу.

Младенец появился на свет у 28-летней женщины. До родов она переболела коронавирусом. У нее были высокая температура, кашель и общее недомогание.

Как только жительница Пазарджика вылечилась от инфекции, врачи приступили к кесареву сечению. Это связано с тем, что у будущей мамы появились изменения плаценты, а рост плода замедлился, сообщает Болгарское национальное радио.

Родившемуся младенцу сделали антигенный тест, который показал у него наличие тел к коронавирусу. После выписки за малышом будут продолжать наблюдение врачи.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, при каком условии антитела могут передаваться от мамы к ребенку. По ее словам, это происходит при грудном вскармливании.