Обвинение запросило 25 лет тюрьмы для рядового Шамсутдинова

Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года в Забайкальском крае убил восемь человек.

"Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы", – сказал гособвинитель.

Оглашение приговора суд начнет 21 января.

ЧП произошло 25 октября 2019 года в воинской части, куда Шамсутдинов был призван из Тюменской области летом того же года.

Первоначально поведение солдата объясняли нервным срывом, но позже сам подозреваемый признался, что открыл огонь, устав от издевательств и избиений со стороны сослуживцев. При этом к трем своим жертвам претензий у него не было.

В декабре 2020 года присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и в покушении на убийство и отметили при этом, что он заслуживает снисхождения. Эта оговорка предполагает, что судья, которому предстоит вынести приговор, не сможет дать ему более двух третей от максимального срока, предусмотренного статьей Уголовного кодекса.