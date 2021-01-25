Родственники погибших в Забайкалье алтайских солдат требуют изменить приговор Шамсутдинову

Родственники расстрелянных в Забайкалье алтайских солдат требуют изменить приговор осужденному Рамилю Шамсутдинову. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Житель Кулунды Владимир Никишин потерял сына. Артём был в числе восьмерых срочников, которых застрелил Шамсутдинов. По словам адвоката подсудимого, преступление было совершено из-за дедовщины. Владимир Никишин отметил, что его сын, прослуживший в части год, никогда не жаловался на неуставные взаимоотношения.

- Артём погиб накануне демобилизации. Ему оставалось 5 часов до возвращения домой. Осталось только смениться с караула и собраться на поезд. Всего должны были уехать четверо ребят из Алтайского края, – рассказал Владимир Никишин.

Кроме Артёма Никишина, в тот страшный день погибли алтайские военнослужащие Анатолий Куропов из Крутихинского района и Алексей Андреев из бийского посёлка Фоминского.

Трагедия произошла 25 октября 2019 года в воинской части Забайкальского края посёлка Горный. Рядовой Рамиль Шамсутдинов, открыв огонь по сослуживцам, убил восемь человек, двоих ранил. Судом он был приговорен к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он выплатит семьям погибших и пострадавших около 10 миллионов рублей компенсации.

Владимир Никишин не согласен:

- Совершившие такое должны получать пожизненное заключение. Он расстрелял свой призыв, тех, с кем из одной области призывался. Конечно, Министерство обороны тоже должно принять меры. Ведь это на военной службе произошло. Солдат и офицеров нужно защищать.

Владимир Никишин пока не решил, подаст ли апелляцию на решение суда. Другие родственники уже приняли решение: они будут добиваться пожизненного заключения для Рамиля Шамсутдинова.