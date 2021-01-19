Вандал застрелил полицейского в Огайо после трехчасовых переговоров

Трехчасовое противостояние с подозреваемым в вандализме в штате Огайо завершилось перестрелкой, в ходе которой погиб 24-летний полицейский и предполагаемый злоумышленник, сообщает 19News.

Трагический инцидент произошел во второй половине дня понедельника, 18 января, в Толидо. Около 15:30 на Фултон-стрит стражи порядка заметили на пороге дома 27-летнего Кристофера Харриса, которого подозревали в поджоге католического собора, но тот, завидев правоохранителей, спрятался внутри здания и наотрез отказался выходить, при этом грозил применить оружие.

Дом оцепили, на место прибыл наряд спецназа и психолог, который попытался наладить контакт с мужчиной. Спустя три часа, в 18:20, в окна строения полетели дымовые гранаты, после чего на пороге появился Харрис с двумя пистолетами и начал стрелять по полицейским машинам. Одна из пуль угодила в голову офицеру Брэндону Сталкеру: его оперативно доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Харриса застрели на месте происшествия. Участвовавшие в операции стражи порядка сейчас находятся в оплачиваемом отпуске.

"Это сумрачный и болезненный день для города Толедо. Все произошло в то время, когда полицейскому управлению пришлось пережить слишком много темных и ужасных дней за последние шесть месяцев", – заявил мэр Уэйд Капшукевич.