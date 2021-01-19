У жительницы Подольска похитили младенца под предлогом лечения

Более трех недель пробыл в чужих руках новорожденный мальчик, которого похитили из квартиры в подмосковном Подольске. Задержали подозреваемых в Пензенской области, сообщили в подмосковном управлении СКР.

Две женщины днем 25 декабря убедили маму ребенка в том, что ему требуется срочная медицинская помощь, однако отвезли его не в детскую больницу, а в неизвестном направлении. Мальчика и его похитителей задержали в Пензенской области, после чего малыша отправили в больницу, а злоумышленников – женщин и водителя машины – 18 января доставили в следственный отдел в Подольске.

Меру пресечения подозреваемым в похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору изберут в ближайшее время. Что двигало предполагаемыми преступниками, остается неизвестным.