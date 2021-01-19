Байкеры жестоко избили сделавшего им замечание водителя

Житель Флориды был жестоко избит группой мотоциклистов за просьбу вести себя корректно на дорогах. Экзекуцию устроили днем 9 января посреди проезжей части в Норт-Форт-Майерс, но злоумышленников до сих пор не задержали, несмотря на записи с двух камер.

Мужчина, как можно судить по кадрам, в резкой форме выразил свое возмущение поведением группы байкеров, после чего нагнал одного из них и едва не устроил аварию. В ответ мотоциклисты сначала сломали ему зеркало заднего вида, а затем устроили погоню. Завершилась она в пробке на светофоре, где и произошла схватка.

Владелец машины схватился за гаечный ключ, но от него же и пострадал: его повалили на асфальт и принялись избивать не только руками и ногами, но и мотоциклетными шлемами. В итоге мужчине проломили череп, а врачи установили во время операции около 20 скоб, сообщает NBC2.

Выйти на след злоумышленников, которые, предположительно, состоят в одном мотоклубе, пока не удалось.