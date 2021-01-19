Кот, сбежавший при посадке на рейс, через полгода вернулся в семью

Кот, сбежавший из ярославского аэропорта, спустя полгода встретился с хозяйкой. Он удрал при попытке пересадить его из салона в багажное отделение, сообщает ГТРК "Ярославия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Девушка живет в Петербурге и после безуспешных поисков в Туноше, откуда вылетала, уже завела нового кота. Однако два дня назад с ней связался сотрудник аэропорта и сообщил, что беглец у него на руках.

"Как увидела его, сразу поняла – это наш. А потом уже по приметам: у нашего кота животик кучерявый", – рассказала Вера Яруничева, хозяйка кота Кузи.

До последнего момента Настя не верила, что домашний питомец сможет найтись. После разосланной в разные источники информации о потеряшке, его видели и в Петербурге, и в Костроме, и еще в ряде городов. Но абсолютного сходства не было ни разу.

"Я говорила – проверьте под лапками шерсть, а посмотрите, есть ли у него кисточки на ушках", – рассказала хозяйка Кузьмы Анастасия Мостепанова.

Нашел Кузю сотрудник аэропорта в Туношне. С Евгением Александровичем Настя уже была знакома, когда искала сбежавшего кота на территории аэровокзала. Девушка считает чудом, что котик пришел именно к этому работнику аэрогавани, который был в курсе пропажи. За домашним любимцем отправлена бабушка Вера Анатольевна, конечно, опять самолетом.

Теперь в петербургской семье Кузя будет не один. Пока он полгода скитался, хозяева подобрали в подъезде Оскара. Может именно этот кот принес удачу – любимый Кузя вернулся.

Ранее сообщалось, как украинский кот доплыл до Израиля на корабле в контейнере с конфетами. Животное находилось в замкнутом пространстве три недели без воды и еды, но, несмотря на трудный путь, не только выжило, но и вполне неплохо себя чувствует.