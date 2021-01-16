Украинский кот доплыл до Израиля на корабле в контейнере с конфетами

Животное находилось в замкнутом пространстве три недели без воды и еды, но, не смотря на трудный путь, не только выжило, но и вполне неплохо себя чувствует.

Усатого пассажира обнаружили, когда открыли контейнер в порту города Хайфы, сообщает транспортная компания на своей странице в Facebook.

Сотрудники компании, получив информацию о необычном пассажире, стали выяснять откуда он там взялся. После просмотра записей камер видеонаблюдения в порту отправления, выяснилось, что животное запрыгнуло в контейнер при загрузке.

Кот, по словам принимающей стороны, чувствует себя хорошо. Будут ли депортировать хвостатого нелегала на родину, пока не сообщается.