Конец арабской сказке: украинских эскортниц выслали из ОАЭ

Из Объединенных Арабских Эмиратов выслали 11 из 12-ти жительниц Украины, которые были задержаны в Дубае за обнаженную съемку. Теперь участницам фотосессии запрещен въезд в страну. Девушки уже дома, в Киеве, и с удовольствием делятся в соцсетях подробностями своего вояжа.

Арабская сказка длилась недолго. Покидая жаркие Эмираты и отправляясь в холодную Украину, одна из участниц скандальной голой фотосессии, очевидно, решила запечатлеть этот исторический момент на память. После нескольких месяцев в шикарных отелях и нескольких дней в дубайской тюрьме девушка демонстрирует виртуозное владение языком. Но не украинским, а жаргонным.

- Фарту масти, ментам по пасти. Ребята, я откинулась! Спасибо всем, кто переживал!

Знаменитая цитата "мальчик, принеси нам водочки" в этот раз на борту самолета не прозвучала. Эскортницы первого класса, даже сидя в экономе, предпочитают шампанское из бумажных стаканчиков.

А ведь изгнаны, по сути, за то, что решили без утайки продемонстрировать всему миру красоту славянских женщин. Работали на камеру на высоте: голую фотосессию провели на 20-м этаже элитного небоскреба.

Невольные зрители шоу не оценили и вызвали полицию. И хотя на кадрах были лишь части тела моделей, местные офицеры быстро опознали и задержали всю компанию в стиле "ню", включая фотографа. Добропорядочные шейхи снимки тщательно изучили и очень возмутились. Так после нескольких дней в изоляторе украинок выдворили из страны. Всех, кроме одной: у нее, кроме прочего, диагностирован коронавирус.

В отношении арестованных были возбуждены уголовные дела, и они были переданы в прокуратуру для дальнейшего судебного разбирательства. Полиция Дубая предостерегает от такого неприемлемого поведения, которое не отражает ценностей и этику эмиратского общества.

Едва шасси самолета коснулись родной украинской земли, одна из участниц фотосессии, по некоторым данным – визажист Екатерина Кащенко, поспешила поделиться своей радостью с подписчиками в "Инстаграме". Эмоции, судя по всему, даму с ярко-синими ногтями, переполняют.

- Наконец-то мы в Киеве. Такой …. в жизни пережила.

В аэропорту Киева к юным девам, наконец, вернулась былая скромность. Дамы старались раствориться в толпе пассажиров. На лицах маски, волосы небрежно собраны в пучки и хвосты. Но своих звезд журналисты все равно узнали.

- Добрый день!

- Нет, нет!

- Будь ласка, расскажите…

- Нет, нет, нет!

- Что это была за фотосессия?

- Просто ню фотографии были – и все.

Одна из участниц скандальной съемки, пытаясь отвязаться от надоедливых папарацци, отчаянно блуждает из стороны в сторону с чемоданом по пустым коридорам терминала прилета.

Похоже, дамы устали от внимания прессы. Свалившуюся на голову славу украинки решили переждать в тишине. Некоторые уже и вовсе заявили: позировали голыми, потому что не знали, что это хоть кто-то увидит. Они, мол, хотя и любят арабские сказки, но только те, которые никто никому потом не рассказывает.