Берн отметил небывалый рост числа зарегистрированных проституток

В Швейцарии, где легально разрешено заниматься проституцией с 1942 года, наблюдается небывалое увеличение числа зарегистрированных проституток. Правда, не во всей стране, а только в кантоне Берн. С такой новостью познакомили свою аудиторию многие федеральные СМИ страны, в частности, швейцарское радио и телевидение RTS.

Последние дошедшие до нас новости о швейцарской сфере секс-услуг датируются концом мая. Тогда стало известно, что в связи с постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свою работу возобновляют не только производства и магазины, но и бордели.

Как и повсюду, от работников этой сферы услуг требовалось соблюдение определенных санитарных норм, таких как работа в определенной позе и – по возможности – в маске. А при работе более чем с одним клиентом, как пишет Daily Mail, обслуживающий персонал обязали надевать перчатки. Еще одно нововведение касалось отмены анонимности – на случай заражения коронавирусом.

За истекшие полгода Швейцария вводила локдауны и различного рода ограничения на федеральном уровне, во время которых работа борделей не была запрещена. Впрочем, поскольку в этой стране все зависит от решений кантона (территориально-административная единица страны верхнего уровня), многие из них ввели свои ковид-ограничения, поставив бордели на долгую паузу.

Многие, но не все.

Так, в кантоне Берн, "который не видит причин подчиняться этому решению", публичные дома открыты для посетителей. Хотя и с ограничениями по времени – до 19:00.

В итоге с момента введения в кантонах Аргау, Женева, Цюрих, Люцерн, Золотурн и Тургау запрета на работу борделей, в кантоне Берн "с понедельника (11 января) отмечено, что число зарегистрированных проституток увеличилось в два раза. Было 90, стало 180", прокомментировал ситуацию начальник отдела полиции кантона Александр Отт.

Неудивительно, что новость вызвала настолько широкий резонанс и привлекла внимание государственных СМИ Швейцарии, с особым вниманием относящихся к событиям внутренней политики и экономики страны.