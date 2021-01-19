В Дамаске умер последний глава Дома Османов

Принц Дюндар Абдулкерим Османоглу, последний глава Дома Османов (правящей династии Османской империи), скончался в столице Сирии на 91-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом Анатолийскому агентству сообщил племянник покойного, принц Абдулхамид Кайихан Османоглу.

Он сообщил, что его дядя испытывал серьезные проблемы со здоровьем и родные пытались вывезти его на лечение в Турцию, но у них это не получилось.

Основателем династии был Осман I Гази (1258-1326), а последний из его преемников, Мехмед VI (1861-1926) покинул Турцию в 1922 году. После этого Османская империя перестала существовать и в 1923 году была провозглашена ее преемница – Турецкая республика.

Потомки османов были изгнаны с родины и рассеявшись по всему миру, живут в настоящее время в США, Франции, Швеции, Испании, Египте, Иордании, Сирии, Великобритании.