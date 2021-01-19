Москвич получил 4 года за издевательства над пасынком

Житель Москвы получил четыре года колонии за систематические истязания пасынка. Такое решение принял Симоновский районный суд.

Следствие установило, что 39-летний Мурат Шхануков причинял физические и психические страдания пятилетнему мальчику. Обвиняемый часто бил ребенка, лишал его еды и воды, а также заставлял выполнять физические упражнения с запредельными нагрузками.

Как сообщает столичная прокуратура, однажды Шхануков поместил голову пасынка в мусорное ведро, где находились остатки еды, ударил его и заставил есть пищевые отходы.

Мать ребенка, как сообщалось ранее, знала об издевательствах, но ничего не предпринимала. Женщина якобы пыталась обустроить личную жизнь.