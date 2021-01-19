Нурмагомедов сообщил свой реальный внесоревновательный вес

Бывший боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился деталями своего внесоревновательного веса. По собственному признанию спортсмена, его нынешний вес составляет 84 килограмма.

Об этом он рассказал в общении со своим тренером Хавьером Мендесом, который опубликовал их разговора в своем Instagram-аккаунте. На вопрос наставника о текущем весе Хабиб ответил: "Какой вес сейчас? 185 фунтов или 84 килограмма".

Такие цифры подходят для того, чтобы выступать в средней весовой категории UFC. Однако сам Нурмагомедов является чемпионом легкого дивизиона, максимальным потолком которого является 70 кг.

Напомним, что накануне ирландский боец Конор Макгрегор через медиа вновь начал нападать на дагестанского спортсмена. Ирландец обвинил Хабиба в том, что в действительности тот проваливал взвешивания перед своими боями.