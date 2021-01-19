Матч "Ливерпуля" и "МанЮнайтед" вызвал скандал из-за жалоб дальтоников

Центральный матч 19-го тура английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" закончился скандалом. Футбольные болельщики команд, страдающие дальтонизмом, раскритиковали выбор цвета игровых комплектов.

Еще по ходу матча часть телеаудитории начала писать жалобы в организацию Color Blind Awareness, специализирующейся как раз проблемой людей с различением цветов, сообщает ESPN.

Болельщики не смогли отличить футболистов "Ливерпуля" от их соперников – игроков "МЮ". Хозяева поля в лице "мерсисайдцев" выступали в комплекте красного цвета, в то время как гости из Манчестера – в серо-зеленом.

Генеральный директор компании Кэтрин Олбани-Уорд заявила: "После матча "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" мы получили наибольшее количество жалоб на проблему с цветом формы за все существование нашей организации, сотни жалоб! мы потратили все утро на их обработку".

Встреча завершилась со счетом 0:0.