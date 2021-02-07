Футболиста "МЮ" затравили интернет-расисты

Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе подвергся травле в социальных сетях после матча 23-го тура чемпионата Англии против "Эвертона". Пользователи сети принялись оскорблять игрока на расовой почве.

Туанзебе начал игру на скамейке запасных и был выпущен главным тренером "МЮ" Уле-Гуннаром Сульшером на поле уже в добавленное время. Однако защитник совершил нарушение правил, приведший к штрафному и голу "ирисок" на 95-й минуте. Из-за этого игра завершилась ничьей (3:3).

Вскоре после этого в личном аккаунте темнокожего футболиста "МЮ" посыпались гневные послания с использованием расистских оскорблений и эмоджи обезьяны. От Туанзебе реакции не последовало.