Под Владимиром женщина с ребенком, спасаясь от огня, прыгнула с шестого этажа

Во время ликвидации пожара в многоэтажке города Кольчугино вечером, 18 января, пожарные обнаружили около дома тело женщины и ее 6-летнюю дочь, которая получила тяжелые травмы.

Площадь возгорания была небольшой – 10 квадратных метров, но женщина, по мнению следователей, переоценила опасность и приняла решение спастись, спрыгнув с балкона шестого этажа. При падении она получила травмы несовместимые с жизнью.

Выжившего ребенка срочно госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Решается вопрос о направлении девочки на лечение в Москву. По информации региональных следственных органов, семья была благополучной.

Для установления причин и обстоятельств случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.