В Тульской области, спасаясь от пожара, женщина выпрыгнула из окна

В одном из многоквартирных домов в городе Алексине Тульской области произошёл пожар. Воспламенение случилось около 4 часов утра, сообщает ГТРК "Тула" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Стало известно, что в результате происшествия полностью выгорели 4 квартиры на площади 200 кв метров. Ликвидировать возгорание удалось только спустя несколько часов. На месте работало семь пожарных расчётов. Для полной ликвидации огня они приняли решение снести часть дома.

Все жители, также четверо детей, были спешно выведены из здания. Всего – 18 человек. Тем не менее одна из жительниц дома, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна второго этажа. От удара об землю она повредила спину.

Сейчас причина пожара устанавливается. Жильцы дома предполагают, что виной ЧП могла стать неисправная проводка в подъезде.