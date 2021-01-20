Испытания "Спутника V" среди детей начнутся в этом году

В течение текущего года испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся среди детей. Об этом рассказал заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Специалист пояснил, что лекарство детям пока запрещено. Это связано с регуляторикой. Сперва клинические исследования препарата проходят только среди взрослых, а уже потом среди детей, сообщает ТАСС.

Денис Логунов обратил внимание на эффективность вакцины. По его словам, иммунитет у сотрудников научного центра, привитых "Спутником V", сохраняется уже девять месяцев.

Специалист рассказал, что в гражданский оборот выпущено уже более 1,6 миллиона доз вакцин. В ближайшее время выпустят еще около 2,6 миллиона доз.

В России на подходе уже вторая вакцина от коронавируса, она называется "ЭпиВакКорона". Над ней работает новосибирский центр "Вектор". В Роспотребнадзоре накануне сообщили, что эффективность препарата составляет 100 процентов.