Falcon 9 вывел на орбиту 17-ю группировку микроспутников Starlink

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 17-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink.

Как передает ТАСС, ракета стартовала 20 января в 16 часов две минуты по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

В планах Маска – создание на орбите сети из 11 тысяч спутников связи, которые обеспечат землянам широкополосный доступ к Интернету повсеместно, включая малонаселенные и труднодоступные регионы планеты.

По расчетам бизнесмена, запуск спутников (первые из которых были запущены в космос в мае 2019 года) и их ввод в эксплуатацию, обойдутся в 10 миллиардов долларов. Планируется, что доступ к Всемирной сети будет осуществляться на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.