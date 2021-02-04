Пятый полет Falcon: в космос выведена очередная группировка Starlink

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink. Первая ступень именно этой ракеты совершила уже пятый полет.

Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). На орбиту были выведены 60 аппаратов, которые будут обеспечивать жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. После этого первая ступень Falcon 9 совершила успешную вертикальную посадку на платформу в Атлантике для последующего использования, передает РИА Новости.

Программа по выведению на орбиту спутников Starlink началась в феврале 2018 года. на данный момент общее число запущенных спутников связи уже превышает 1 тысячу.