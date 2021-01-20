Хабиб Нурмагомедов: не вижу причин для возвращения

Непобежденный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о том, что он может вернуться на помост. Чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе не видит мотивации, чтобы изменить решение о прекращении карьеры, принятое осенью после боя с Джастином Гэтжи.

Как уже сообщали Вести.Ru, после своего 29-го боя в рамках ММА и очередной защиты титула UFC в поединке с американцем Гэтжи, Нурмагомедов заявил, что вешает перчатки на гвоздь. Но в последнее время стали распространяться слухи, что Хабиб может вернуться. В частности, президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что россиянин может вернуться, если его впечатлят очередные бои с участием Конора Макгрегора, Дастина Порье и Дэна Хукера на UFC 257.

"Я столько лет в спорте, столько этим занимаюсь, – цитирует Нурмагомедова Спорт24. – Я добился практически всего в своем виде спорта. И у меня нет желания с кем-то драться. Для того, чтобы снова выйти на помост, должна быть мотивация и голод. Но я этого не чувствую. И пока не вижу причин для возвращения".

Хабиб подчеркнул, что у него множество планов после завершения карьеры, которые нужно реализовать: "И среди них нет боев. А самое ценное, что у меня есть, это – любовь мамы, так что, давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму. Вближайшее время у меня нет планов в UFC. И мыслей нет по поводу подготовки к боям".