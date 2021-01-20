Массовое отравление произошло в двух школах Красноармейска

Более 40 учеников двух школ в подмосковном Красноармейске обратились за помощью к медикам с симптомами отравления. В администрации города создали оперативный штаб, областная прокуратура начала проверку.

Первые звонки от обеспокоенных родителей поступили во второй половине 19 января, к утро 20 числа было зафиксировано 41 обращение. У всех детей диагностированы схожие симптомы отравления, но никого из них не госпитализировали – почувствовавшие недомогание ученики остаются дома, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сегодня двери школ №3 и №4, воспитанники которых отравились, были открыты, работали ли столовые, остается неизвестным.

Прокуратура обещает в ближайшие дни дать правовую оценку действиям образовательных учреждений и организации, оказывающей услуги питания.