Подмосковная прокуратура разбирается в новом случае отравления школьников

В Московской области проходит проверка по факту отравления учащихся одной из школ Электростали.

В больницу 21 января обратились 14 учащихся с признаками отравления и температурой. Все они, по данным агентства, проходят амбулаторное лечение, госпитализированных нет. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшие дети учатся во втором классе. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим – гастроэнтерит неясной этиологии.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у учащихся и некоторых работников школы. Кроме того, экспертизе будут подвергнуты образцы продуктов, используемых детьми в пищу.

Это уже четвертый случай массового отравления школьников за последние два дня. Напомним, 20 января в подмосковном Красноармейске к медикам с признаками отравления обратились 99 школьников, один ребенок детсадовского возраста и четверо сотрудников двух учебных заведений. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной отравления стал ротавирус.

В тот же день признаки острой кишечной инфекции были выявлены у 28 учащихся одной школ города Череповца. Трое из них находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Тогда же, 20 января, массовое отравление детей произошло в тольяттинской школе. Признаки кишечной инфекции были обнаружены у 24 школьников.