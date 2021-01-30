Роспотребнадзор разбирается с отравлением 32 гимназистов

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали проверку по факту отравления учеников гимназии № 34 в Ульяновске, такое заявление было опубликовано на сайте ведомства в субботу, 30 января.

Известно, что накануне 32 гимназиста начали жаловаться на недомогание, после чего детям была оказана необходимая медицинская помощь. Серьезных случаев отмечено не было, никому из пострадавших не потребовалась госпитализация.

После этого были взяты пробы, в том числе – воды и пищи в столовой, а также – проведено обследование ее персонала.

В настоящее время принято решение о временной приостановке учебного процесса в гимназии.