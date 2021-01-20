Обморожение и ампутация. Итоги лыжного марафона в Швейцарии

В Швейцарии, как и в других странах Средней Европы, стоят жестокие морозы и нынешняя традиционная 60-километровая лыжная гонка Ла Диагонела принесла участникам многочисленные случаи обморожения. Нескольким спортсменам грозит ампутация пальцев.

Организаторы решили не отменять гонку, хотя на термометрах была зафиксирована критическая для такого рода состязаний температура – минус 20 градусов. В итоге после 60-километровой гонки лыжники начали выкладывать в соцсети фотографии с волдырями на руках и ногах, которые образовываются при обморожении второй степени.

Более десятка участников марафона оказались в больнице, двоим спортсменам грозит ампутация пальцев. У шведского лыжника Михаэля Эклефа развился некроз, он может потерять палец на ноге, сообщает Спортбокс.Ru, немцу Патрику Оттилингеру могут ампутировать два пальца на руке.

Тяжелые обморожения получил француз Томас Жоли, у которого диагностировали обморожение четырех пальцев третьей степени и одного – второй. В больницу попал серебряный призер гонки норвежец Андреас Нюгорд, который является лидером общего зачета марафонской серии Visma Ski Classics, в которую входит марафон Ла Диагонела.

По правилам серии Ski Classics организаторы могут перенести гонку или внести изменения в формат ее проведения при температуре ниже минус 25 градусов. Однако, это в случае, если речь идет о классических дистанциях – до 30 км. Марафон, когда гонщики находились на лыжне несколько часов, опроверг верность решения судей.

Марафон выиграли шведы Оскар Кардин и Йенни Ларссон. В гонке также участвовали российские лыжники: Ермил Вокуев стал шестым, Максим Вылегжанин – 11-м. Вылегжанин после гонки отметил, что сильно не пострадал, а лишь слегка обморозил щеки и нос.