Лыжница Непряева получила травму. Подозревают перелом

Серьезное повреждение получила во время гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне российская лыжница Наталья Непряева. Она упала на сложном участке дистанции и врачи подозревают у нее перелом руки.

Непряева была одной из претенденток на награды на "десятке", но вынуждена была сойти после отсечки 7,5 км: наша лыжница упала и получила травму руки. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила журналистам, что Наталья не может пошевелить пальцами – предположительно, у нее перелом руки.