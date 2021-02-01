Лыжница Непряева из-за перелома пропустит как минимум три недели

Ведущая российская лыжница Наталья Непряева, получившая перелом руки на этапе Кубка мира в Швеции, будет восстанавливаться после операции как минимум три недели. При этом, как сообщали врачи, может вернуться в расположение сборной еще до старта чемпионата мира.

Как уже сообщали Вести.Ru, Непряева упала в шведском Фалуне во время гонки на 10 км, сломала кисть руки и сошла с дистанции. Точный диагноз – закрытый неосложненный винтообразный перелом диафизов третьей и четвертой пястных костей правой кисти со смещением.

Тем не менее, Валентина Калантырская, руководитель центра микрохирургии кисти ЦКБ Святителя Алексия, где Наталье делали операцию, сообщила, что все не так уж и страшно: "Непряева – спортсменка, и очевидно, что она будет нагружать руку не как обычный человек, а в гораздо большей степени, для более прочной фиксации мы скрепили кости пластинами. Это позволяет человеку быстрее вернуться в строй".

По словам Калантырской, которую цитирует Russian Today, общие рекомендации медиков – три недели иммобилизации: "Когда спадет отек и пройдет болевой синдром, а на это уйдет от пяти до семи дней, Наташа сможет начать заниматься общефизической подготовкой и потихоньку нагружать руку".

В этой связи, есть небольшая надежда, что Непряева все-таки выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам, который пройдет в Германии с 22 февраля по 7 марта. Во всяком случае, лыжница готова вернуться в расположение сборной страны уже в начале февраля.