Шансы лыжницы Непряевой выступить на чемпионате мира ничтожны

Российская лыжница Наталья Непряева, которая сломала руку на кубковом этапе в Швеции и перенесла операцию, вряд ли выступит на первенстве мира-2021. Медики не советуют лидеру сборной форсировать набор формы после хирургического вмешательства.

Об это агентству ТАСС сообщил тренер национальной команды Юрий Бородавко. Непряева перенесла операцию полторы недели назад, но уже тренируется вне сборной. Лыжнице сняли гипс и поставили полумягкую лангету, но нагружать травмированную руку не разрешили.

Медики сборной и врачи, проводившие операцию, советуют спортсменке выждать три недели после операции, то есть начать полноценные тренировки она сможет только накануне старта чемпионата мира, который начнется в конце февраля.

По словам Бородавко, Наталья катается на лыжах с одной палкой, но "ускорить заживление травмированной руки не удастся". Однако, лыжница не сможет выйти хоть на какое-то подобие пика формы по ходу турнира и, скорее всего, не будет стартовать на мировом чемпионате.