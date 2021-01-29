Лыжница Непряева из-за перелома пропустит чемпионат мира

Ведущая лыжница национальной сборной России Наталья Непряева рискует пропустить чемпионат мира нынешнего года, который пройдет в конце февраля – начале марта в немецком Оберстдорфе. На этапе Кубка мира в Швеции она сломала руку.

Как уже сообщали Вести.Ru, инцидент с Непряевой случился за 2,5 км до финиша гонки на 10 км свободным стилем на кубковом этапе в Фалуне: наша лыжница упала и сошла с дистанции.

Медики сразу подозревали перелом, затем эту информацию подтвердила агентству РИА Новости глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе: "Два перелома [руки], один осколочный. Завтра она уже будет в Москве. Не думаю, что она успеет восстановиться к чемпионату мира". Непряева будет прооперирована в столице России.