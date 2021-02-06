Лыжница Непряева выступит на чемпионате мира в Германии

Российская лыжница Наталья Непряева, сломавшая недавно руку, успеет восстановиться к чемпионату мира. 25-летняя россиянка попала в состав сборной России для выступления на турнире. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

"Наталья продолжает тренироваться по мере возможностей. Сегодня ей положили лангетку. Теперь нужно время. Она в составе сборной России на чемпионат мира, в зависимости от ее состояния будет приниматься решение, в каких гонках она сможет стартовать", – цитирует Бородавко РИА Новости.

Также стало известно, что за российскую сборную на мировом первенстве выступит Татьяна Сорина, у которой ранее был диагностирован разрыв связок. По словам Бородавко, состав команды уже известен на 99 процентов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.​​​