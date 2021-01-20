Российские инженеры сорвали наступление условного противника

Инженерные подразделения Центрального военного округа провели тренировку на одном из полигонов Кемеровского области. Перед военнослужащими стояла задача сорвать наступление превосходящих сил противника, сообщат пресс-служба Министерства обороны РФ.

Сначала инженеры провели разведку: обнаружили и обезвредили мины-ловушки, подготовили позиции для стрельбы. В финале учений военнослужащие пробили с помощью инженерной машины разграждения ИРМ-2 безопасный проход для подразделений мотострелков.

ИРМ-2 – построена на базе основного боевого танка Т-72. Бронемашина оснащена бульдозерным отвалом и телескопической стрелой, которая способна поднимать грузы весом до 2 тонн.