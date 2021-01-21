Как лжеинспектор присвоил себе десятки миллионов рублей

Подсудный маскарад. В Красноярске начался суд над мнимым полицейским. Предприимчивый местный житель купил в Интернете форму сотрудника ДПС и стал рассказывать своим знакомым, что устроился работать инспектором. Каким образом он обманул более 20 человек, присвоив себе десятки миллионов рублей?

Своим присутствием Железнодорожный районный суд Красноярска Тигран Акопян так и не осчастливил. Хотя собирался блеснуть на первом заседании. Обвиняемого подкосил коронавирус. И пока в зале суда проходили предварительные слушания, он оставался в своей камере в следственном изоляторе. Акопяна обвиняют в обмане 21 человека. Все они – в той или иной степени его же знакомые.

"Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы", – отмечает начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.

Следует отметить, что Тигран Акопян – личность в своем городе известная и творческая.

Говорят, в юности Акопян был простым ресторанным певцом и якобы развлекал своим бархатным баритоном гостей этого заведения. Но оваций жующей публики ему стало мало, и Тигран Акопян стал штурмовать подмостки настоящей сцены. Вот он в свете софитов Дворца труда и согласия Красноярска.

Бродягой в реальной жизни Тигран быть не хотел. А вокальные номера желаемого дохода не приносили. Тогда, считают следователи, он подготовил номер криминальный.

Из реквизита – нагрудный знак, травматический пистолет со спиленным идентификационным номером и 13 патронов к нему. Все это было изъято при задержании. Костюм – форма сотрудника ГИБДД. Ее он купил в Интернете. Так началось преображение.

Наличие обмундирования превратило жизнь Акопяна в сказку. Своей тридцатилетней даме сердца он дарил только охапки роз, не забывая при этом вкладывать в букет дорогие украшения. Называл ее своей королевой, а себя – принцем в погонах. У принца и жилище должно быть царское, решил Акопян и переехал в съемную квартиру в элитном районе города. Гостиная с кожаным диваном и массивной люстрой, большие картины на стенах, ванная с джакузи. За аренду отдавал в месяц астрономическую для Красноярска сумму – 80 тысяч рублей. Знакомым говорил, что квартира его собственная.

А вот как работала хитроумная схема Акопяна. Липовый гаишник бравировал знакомством с выдуманными судебными приставами. Мол, они продают арестованные машины по выгодным ценам, а он может их купить для своих товарищей. Как только товарищи, обрадованные таким выгодным, как им казалось, предложением отдавали ряженному сотруднику деньги, тот переставал выходить на связь. Многие из тех, кто попался на удочку Акопяна, теперь прячут лица. Говорят: стыдно, что их обманул человек, которого они считали другом.

Жертвой обаяния афериста пали не только знакомые, но даже его девушка. Зачарованная его речами и дорогими подарками, она доверяла ему суммы куда большие, чем эти подарки стоили.

- Сколько он задолжал вам?

- Моей маме – около трех миллионов. На мне кредит – 1 миллион 800 тысяч. Он всегда говорил: я вам все отдам, я вам все дам, вы только выручите меня. Вы же моя семья. Вы мне самые близкие, самые родные и дорогие.

Бывший певец напел в уши доверчивым знакомым в общей сложности на 23 миллиона рублей. Такова заявленная сумма ущерба. Не исключено, что она может и вырасти. Ведь форма сотрудника полиции существенно добавляла веса его заманчивым посылам.

"При виде человека в погонах он будет чувствовать, что рядом есть закон, справедливость человека в погонах, начинает доверять. Это некое огосударствление этой персоны, когда человек, любой человек одевает форму", – подчеркивает психолог Дарья Милай.

На горло преступной песне Акопяна настоящие сотрудники правоохранительных органов наступили еще в апреле 2020 года. Тогда он был задержан в собственных апартаментах. Суд заключил его под стражу. Теперь суд же и будет решать судьбу алчного шансонье. А выход на сцену самого героя ожидается только после его окончательного выздоровления. По некоторым данным, динамика в лечении положительная.