"Ювентус" обыграл "Наполи" и в девятый раз завоевал Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии "Ювентус" на поле стадиона "Мапеи" в городе Реджо-нель-Эмилия обыграл "Наполи", отправив в ворота соперника два безответных мяча.

У победителей голами отметились Криштиану Роналду и Альваро Мората, забившие на 64-й и 90+5-й минутах соответственно. Отметим, в концовке встречи нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти.

Таким образом, "Ювентус" в девятый раз стал обладателем Суперкубка Италии, ранее "Старая синьора" выигрывала этот трофей в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 годах.

Для главного тренера туринцев Андреа Пирло этот трофей стал первым в тренерской карьере. В качестве игрока Пирло трижды выигрывал Суперкубок Италии – дважды с "Ювентусом" (2012, 2013) и один раз с "Миланом" (2004).