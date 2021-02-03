Дубль Роналду принес победу "Ювентусу" в матче Кубка Италии с "Интером"

В рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии по футболу туринский "Ювентус" на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане одержал волевую победу над местным "Интером" – 2:1.

Все голы в игре были забиты в первой половине встречи. На девятой минуте форвард "черно-синих" Лаутаро Мартинес открыл счет, забив с передачи Николы Бареллы.

На 26-й минуте "Старая синьора" восстановила равенство – пенальти реализовал Криштиану Роналду, он же через девять минут поставил точку в матче, отправив мяч в ворота соперника.

Ответная встреча состоится в следующий вторник, 9 февраля, и пройдет в Турине. Победитель пары "Интер" – "Ювентус" в финале Кубка Италии сыграет с победителем противостояния "Аталанта" – "Наполи".