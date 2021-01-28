"Ювентус" разгромил СПАЛ в Кубке Италии

Футболисты "Ювентуса" в рамках 1/4 финала Кубка Италии разгромили команду СПАЛ. Встреча проходила на поле "Альянц Стадиум" в Турине и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

У победителей мячи забили Альваро Мората (16-я минута), Джанлука Фработта (33), Деян Кулушевски (78) и Федерико Кьеза (90+4). Отметим, что Кулушевски и Кьеза, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

Таким образом, "Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии, где в формате двух матчей поспорит с миланским "Интером" за выход в финал турнира. Матчи состоятся 3 и 10 февраля.