В честь Дня инженерных войск на сайте Минобороны открыт новый раздел

21 января в России отмечается День инженерных войск. В 2021 году этому роду войск исполняется 320 лет. В связи с этим событием на сайте Минобороны появился раздел, посвященный военным инженерам.

Инженерная школа была создана в 1701 году по указу Петра Первого, отметил глава ведомства Сергей Шойгу в своем поздравлении военным, опубликованном на сайте. И с тех пор на протяжении всей истории инженерные войска "демонстрируют верность Отчизне, мужество и самоотверженность", подчеркнул он, особо отметив героизм инженерных войск во время Великой Отечественной войны.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий также поздравил своих подчиненных. Он напомнил о важнейшей работе военных инженеров по разминированию территорий в Сирии и Лаосской Народно-Демократической Республике, а также по обеспечению миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.