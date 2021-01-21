Полицейские задержали продавщицу из-за соскочившей маски

В Татарстане полицейские задержали сотрудницу сетевого магазина из-за маски, соскочившей с лица.

Инцидент произошедший накануне в городе Заинск, попал на видео, снятое очевидцем. На опубликованных кадрах слышно, как работница супермаркета объясняет полицейским, что маска случайно у нее соскочила во время выкладывания товара.

На полицейского доводы не подействовали, и он настоятельно потребовал пройти вместе с ним для составления административного материала, несколько раз подчеркнув, что в случае неповиновения к нарушительнице будет применена сила.

После препираний девушку увели в полицейский автомобиль.

В пабликах, где оживленно обсуждается происшествие, один из пользователей сообщил, что задержание было постановочным. На деле, по его словам, таким оригинальным способом девушке было сделано предложение от ее жениха. Подтверждения эта информация не получила.