Уголовное дело завели на скандальную женщину, сопротивлявшуюся полицейским из-за маски

В Тульской области заведено уголовное дело в отношении женщины, оказавшей сопротивление преставителям власти.

Инцидент, по информации издания Tulapressa, произошел в Алексине: полицейские пытались составить на женщину без медицинской маски административный протокол, однако та отказалась подчиниться их требованию, несколько раз их оскорбила и оказала активное сопротивление при задержании.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях и групп в мессенджерах, видно, как женщина скандалит, кричит и толкается.

Ее с трудом погрузили — добровольно сесть она отказалась — в патрульную машину и увезли в участок.

В региональном СК РФ сообщили, что на задержанную заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.