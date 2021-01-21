Сенаторы предложили наказывать спонсоров трэш-стримов

В Совете Федерации предложили наказывать трэш-стримеров по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"), а также тех, кто спонсирует такие интернет-трансляции. С такой инициативой выступили глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков и сенатор Ольга Ковитиди.

"Следует дополнить 282 статью УК новой статьей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за трэш-стримы", – сказал Пушков. По его словам, такие стримы становятся все популярнее, и связанных с ними инцидентов все больше: "Только за последние месяцы произошло четыре случая".

Наказание по указанной статье может предусматривать лишение свободы на срок от трех до шести лет, принудительные работы или штраф на сумму от 300 до 600 тысяч рублей.

Также, по словам парламентария, борьбой с трэш-стримерами нужно озадачить интернет-платформы, позволяющие вести такие трансляции.

"Например, уже принят проект акта Евросоюза, согласно которому интернет-платформам предписывается фильтровать контент, который нарушает антимонопольное и рекламное законодательство. Такой же алгоритм можно распространить и на трэш-стримы", – цитирует Пушкова РИА Новости. Побудить интернет-платформы к таким действиям на постоянной основе предлагается с помощью существенных штрафов.

Ковитиди в свою очередь предложила считать тех, кто переводит деньги трэш-стримерам, соучастниками преступления.

"Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов – в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия", – заявила она.

Предложения сенаторов поддержал Роскомнадзор, передает ТАСС. Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил: "Надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной лицам, которые организуют или формируют такой контент – трэш-стрим".

Обсуждение трэш-стримов на парламентском уровне началось после скандала, связанного с видеоблогером Reeflay (Станислав Решетников). Во время его стрима умерла 27-летняя девушка, которую блогер выпроводил на мороз в нижнем белье. Решетников в прямом эфире вызвал скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли спасти героиню трансляции. Стрим завершился лишь после того, как домой к блогеру приехали полицейские. Теперь блогеру инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.