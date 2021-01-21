Тюрьма за треш: сенаторы намерены усилить контроль за жестоким контентом в Сети

"Хотим ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения были такими же, как в реальности". Сенатор Алексей Пушков – о будущем законопроекте, который, по задумке законодателя и нескольких его коллег, должен закрепить в отечественном правовом поле ответственность за так называемые "треш-стримы".

Тема, в принципе, не новая. Впервые была поднята Советом Федерации ещё до Нового Года на волне жутких новостей, связанных с онлайн-трансляциями на хостинге YouTube. Стоит напомнить: один из блогеров на глазах у многочисленных подписчиков сломал своей знакомой челюсть.

В то время как у другого всё закончилось ещё хуже: смертью девушки – прямо перед объективом камеры. И вот, собственно, свежая парламентская инициатива – привлекать организаторов подобных эфиров по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды с наказанием вплоть до шести лет лишения свободы.

С одной стороны, звучит логично. Но с другой, никто не отменял насущных вопросов, а именно: по каким критериям оценивать контент? И какие из тысяч – если не десятков тысяч – стримов считать вышеупомянутым "трешем"?

Где та грань, что считать трешем? Ведь то, что показывается на экране, можно зачастую списать на остросюжетное шоу. Это первая и отправная точка – поиск определения. В Совете Федерации дают понимание, что в будущем может выходить за рамки закона, а пока лишь только находится за пределами здравого смысла.

"Вызывают у нас озабоченность треш-стримы, которые содержат: "А" – элементы насилия. "Б" – элементы унижения человеческого достоинства. И "В", что самое страшное, потенциал для совершения преступления. То есть для нанесения ущерба здоровья или жизни человека. Такие треш-стримы есть", – поясняет Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике.

Вопиющие события, которые происходят в сети, требуют комплексного подхода – так обсуждаются не только варианты, как поубавить прыть снимать ролики, наполненные насилием и издевательствами. И тут встает вопрос об ответственности ресурса, где и появляются такие трансляции.

"Внесением изменений в одну или созданием новой уголовной статьи мы, конечно, с вами вопрос не решим. Конечно, следует подумать о внесудебной блокировке сайтов и ресурсов, которые транслируют поток или сохраняют его содержание. Самое сложное, это не блокировать проявление, а блокировать условия для их возникновения", – уверен Александр Башкин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Предложение ввести уголовную ответственность за треш-стримы уже поддержали в Роскомнадзоре. И речь идет о статье 282, части третьей. Пока законопроект находится в разработке, юридическое сообщество предлагает еще раз взвесить преступление и наказание.

"Само по себе лишение свободы на 3 и 6 лет – нужно понимать, что за жестокое обращение с людьми, как говорят, у нас 116 статья Уголовного кодекса или побои – они фактически будут приравнены. То есть если уличная драка и все происходит наяву, и жертва пишет заявление, то зачастую наказание может быть менее суровым", – поясняет Алексей Гавришев, партнёр юридической компании.

Также прорабатывается идея запрета перевода денег, или донатов, так называемым треш-стримерам. Даже могут разработать специальный закон для этого. Как кого будут отсекать и кого именно в эту категорию запишут – непонятно. Еще один важный момент, а как пресекать в моменте и возможно ли остановить трансляцию, в которой вероятно могут кого-то пытать, избивать, насиловать?

"Необходимо законодательно закрепить обязанность владельцев интернет-платформ вести мониторинг и оперативно блокировать подобные трансляции – это чрезвычайно важно – ведь все что касается интернет-трансляций все должно быть очень оперативно. Потому что любая информация, сброшенная в сеть – она уже представляет угрозу, которая не согласуется сегодня с требованиями законодательства", – отметила Ольга Ковитиди, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

И вот здесь вновь возникает вечный вопрос. Который также у законодателей на устах – что породило треш-стримы? Предложение или спрос, ведь именно массовый зритель и постоянные донаты подталкивают на создание такого контента. И кто-то даже считает, что именно аудитория подстрекает авторов на новые и новые "подвиги". А если так, то это уже могут рассматривать, как пособничество или соучастие к преступлению.