В Красноярске завершено следствие по делу Анатолия Быкова

Завершено расследование уголовного дела об убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Организатором их убийства считается красноярский бизнесмен Анатолий Быков. Расследование дела по статье 17, пунктам "з" и "н" статьи 102 Уголовного кодекса РФ проводил Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии. Теперь уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

До 25 декабря 2020 года обвиняемый в преступлении Анатолий Быков и его защитники знакомились с материалами 18 томов уголовного дела. Быков вину не признал, в содеянном не раскаялся. Но в следственном комитете заявили, что его причастность к убийству установлена совокупностью собранных доказательств – допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками документов.

По версии следствия, в 1994 году 23-летний член возглавляемой Быковым организованной преступной группировки Александр Наумов не поделил с Анатолием Быковым доходы. Через некоторое время перед автомобилем Анатолия Быкова сдетонировало взрывное устройство. И Быков решил, что это дело рук Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко.

Анатолий Быков обратился к знакомому ему Владимиру Татаренкову за помощью. Татаренков поручил убийство Наумова и Войтенко членам своей банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Они следили за будущими жертвами, а затем 24 июля 1994 года расстреляли автомобиль, в котором были Войтенко и Наумов, из автомата и пистолета.

По показаниям Татаренкова и Бакурова, организатором двойного убийства является Анатолий Быков по прозвище Толя Бык или Челентано. Ранее исполнители заказа пытались сами уйти от ответственности за преступление, поэтому показания о причастности Челентано к убийству не давали. Владимир Татаренков уже провел 13 лет в местах лишения свободы и отбыл наказание, а Сергей Бакуров отбывает пожизненное наказание. Что касается еще одного исполнителя убийства Владимира Чучкова, то он до сих пор находится в розыске. Ему предъявлено заочное обвинение.