Прокуратура утвердила обвинение Анатолию Быкову

Утверждено обвинительное заключение в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Соответствующее решение приняла прокуратура.

Быков обвиняется в организации убийства двух человек. В ближайшее время материалы по делу будут направлены в Свердловский районный суд Красноярска.

Инцидент, ставший поводом для заведения восемнадцати томов уголовного дела, произошел еще в 1994 году. В связи с этим обвинение и базируется на УК РСФСР. Быков и его сообщник Александр Наумов не поделили доходы. В скором времени кто-то взорвал машину бизнесмена, потому он решил, что в покушении на убийство виновен как раз-таки знакомый и его приятель Кирилл Войтенко. Анатолий Быков решил отомстить "убийцам".

Обвиняемый заказал расправиться с Наумовым и Войтенко у членов своей банды Сергея Бакурова и Владимира Чуркова. Те следили за своими жертвами и в итоге расстреляли их в июле того же 1994 года. Впоследствии исполнители заказного убийства выдали следствию Быкова.

Бизнесмену грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.