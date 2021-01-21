Мать, оскорблявшую и избивавшую сына в такси, лишили родительских прав

Жительницу Курска, которая во время поездки в такси ругала и била своего ребенка, лишили прав на воспитание двоих сыновей. Такое решение принял Ленинский районный суд.

Как пишут "Курские известия", женщине теперь придется выплачивать треть дохода в качестве алиментов. Отец ее второго ребенка обязан выплачивать сыну четверть дохода. Что касается старшего мальчика, над которым женщина издевалась в машине, то его отца нет в живых.

Судьбу детей теперь решит служба опеки. Заняться их воспитанием готова бабушка, однако бороться за восстановление родительских прав готова и мать. Сам мальчик говорит, что хотел бы жить с матерью, если бы она не злоупотребляла спиртным.

История с издевательствами над ребенком привлекла внимание правоохранительных органов в сентябре 2020 года, когда в интернет попало видео из салона такси. Во время поездки 32-летняя женщина била и оскорбляла сына, угрожая "забить его прямо в такси".

Следователи выяснили, что мать издевалась над ребенком с 2016 года, наказывая его по любому, даже незначительному поводу. 24 сентября стало известно, что женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело.