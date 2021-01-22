"Проклятый дом": на Урале мать могут лишить детей за пьянку в их присутствии

В Свердловской области полицейские навестили многодетную мать, которая пила водку на диване в присутствии маленьких сыновей. Теперь у нее вновь могут забрать детей, но о лишении родительских прав речь не идет.

Шум поднялся после публикации записи из неухоженного дома в деревне Кекур Ирбитского района.

"Проклятый какой-то дом, если честно", – произносит 45-летняя местная жительница, обращаясь к собутыльнику, при этом за спиной у нее находятся двое сыновей двух и пяти лет от роду.

В ходе беседы женщина и ее визави не раз использовали нецензурную лексику, при этом хозяйка признавала, что сегодня у нее неубрано, но просила не учить ее жить.

Через несколько часов после появления кадров помещение уже осматривали стражи порядка, которые, как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, установили, что мать четверых детей злоупотребляет алкоголем по поводу и без. В итоге на нее завели административное дело по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а детей – девочек-близняшек 11 лет и ставших свидетелями пьянки сыновей – на время передали родственникам.

Женщина, как выяснилось, не раз привлекалась по этой статье. Более того, как рассказали соседи, у нее уже забирали детей, когда в доме отключали свет за долги, но знакомые помогли ей рассчитаться, после чего все вернулось на круги своя. Чем на сей раз закончится разбирательство, станет известно в ближайшие дни. Делом уже заинтересовалась областная прокуратура.