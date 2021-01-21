В Перми бабушка несколько лет держала взаперти внучку

Пенсионерка из Перми несколько лет держала взаперти свою внучку, не давая ей посещать школу или гулять на улице. Встречаться с матерью она ей не давала, невзирая на решение суда.

Забрать 11-летнюю девочку удалось только с помощью судебных приставов, которые несколько часов уговаривали 73-летнюю женщину открыть им дверь частного дома в Орджоникидзевском районе города. Дом около месяца нормально не отапливался, так как газовую трубу перекрыли из-за долгов пенсионерки. В конце концов она все же отворила окно и впустила судебного исполнителя, позволив ему забрать внучку.

Девочка, по данным краевого управлении ФССП, несколько лет прожила в обществе бабушки. Соседи утверждают, что видели их только в магазине неподалеку, все остальное время ребенок проводил дома, не посещая ни школу, ни кружки, ни врачей и даже толком не гуляя. Попытки сотрудников опеки в прямом смысле слова достучаться до пенсионерки ни к чему не приводили – та попросту не открывала дверь.

Сейчас девочка воссоединилась с 35-летней матерью, об ее физическом и психоэмоциональном состоянии ничего не сообщается.