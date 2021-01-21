Пензенец заснял на видео необычное существо

Житель Пензы опубликовал в социальной сети Instagram фотографии необычного животного. Кадры сделаны в Шемышейке, неподалеку от родника "Самовар". Об этом сообщает ГТРК "Пенза" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Пользователи социальной сети предположили, что на видео выхухоль, однако сам автор сомневается в определении вида животного.

Директор заповедника "Приволжская лесостепь" Александр Добролюбов пояснил, что на видео запечатлена землеройка, которая в некоторых регионах занесена в Красную книгу.